Una nuova area parcheggio, la pista ciclabile e l’illuminazione pubblica: come cambia la fermata ferroviaria a San Gottardo

Un’area parcheggio dov’è lasciare l’auto per prendere il bus o il treno. Ma anche un punto di partenza per la nuova pista ciclabile lungo via Cividale.

È stato inaugurato oggi, lunedì 28 novembre, nella sua nuova veste intermodale, il piazzale antistante la stazione ferroviaria di San Gottardo, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, del suo vice Loris Michelini, dell’assessore regionale Stefano Zannier, del presidente della Fuc Paolo Graberi.

I lavori sono durati diversi mesi hanno avuto un costo di 400.000 (a occuparsi del cantiere è stata la ditta Cois di Povoletto). Oltre al rifacimento delle aree parcheggio e dei marciapiedi, si è intervenuti per risolvere il problema delle acque di scolo e della sicurezza dell’area, abbandonata e degradata fino a qualche anno fa.

È stata rifatta anche l’illuminazione pubblica. Com’è stato ribadito nel corso della breve cerimonia, il Comune, per riuscire a completare l’opera, ha effettuato alcuni espropri, abbattendo il vecchio casello ferroviario, e ottenendo dalla Regione la sdemanializzazione di una porzione di area vicino ai binari. “Questo intervento è stato realizzato grazie ai fondi statali legati al progetto Experimental City - ha detto Fontanini - e ci ha permesso di sistemare un’area degradata, mettendola a disposizione dei cittadini di questa parte della città e dei fruitori della Fuc, la Ferrivia Udine Cividale”.