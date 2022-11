Fiamme e fumo in galleria dopo un incidente stradale, ma è un’esercitazione dei vigili del fuoco

PONTEBBA. Un incidente tra più veicoli, persone ferite, le fiamme e il fumo che in pochi istanti “riempie” la galleria. Uno scenario altamente complesso per i soccorsi ed è quello che i vigili del fuoco hanno riproposto nella notte tra il 26 e 27 novembre 2022, all'interno della galleria “Dogna”, nel tratto autostradale A23 in territorio di Pontebba: una maxi esercitazione antincendio, coordinata dalla prefettura di Udine e organizzata dalla società concessionaria del tratto autostradale.

Fiamme e fumo in galleria a Pontebba, ma è un'esercitazione dei vigili del fuoco

Lo scopo dell'esercitazione era quello di testare i tempi di risposta degli enti deputati al soccorso, i livelli di sicurezza e procedure del piano di emergenza previsti dalla normativa vigente riguardante la salute e sicurezza degli utenti all'interno delle gallerie della rete stradale transeuropea.

Per rendere l'esercitazione più realistica, simulando un incidente stradale con successivo incendio all'interno della galleria, sono state predisposte delle vasche contenenti carburante che poi è stato incendiato, macchine per la produzione di fumo artificiale alcuni fumogeni.

All’esercitazione hanno preso parte i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e del distaccamento volontario di Pontebba, personale della polizia autostradale e gli uomini del concessionario autostradale.