Fiamme e fumo in galleria a Pontebba, ma è un'esercitazione dei vigili del fuoco

Un incidente tra più veicoli, persone ferite, le fiamme e il fumo che in pochi istanti “riempie” la galleria. Uno scenario altamente complesso per i soccorsi ed è quello che i vigili del fuoco hanno riproposto nella notte tra il 26 e 27 novembre 2022, all'interno della galleria “Dogna”, nel tratto autostradale A23 in territorio di Pontebba: una maxi esercitazione antincendio, coordinata dalla prefettura di Udine e organizzata dalla società concessionaria del tratto autostradale. Lo scopo dell'esercitazione era quello di testare i tempi di risposta degli enti deputati al soccorso, i livelli di sicurezza e procedure del piano di emergenza previsti dalla normativa vigente riguardante la salute e sicurezza degli utenti all'interno delle gallerie della rete stradale transeuropea.

02:16