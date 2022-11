L’80 percento dei genitori sceglie il friulano a scuola: «Il pluralismo favorisce l’apprendimento della lingua, non il contrario»

«La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Questo è il testo stringato, ma chiaro, dell’articolo 6 della Costituzione italiana, che è anche uno dei suoi dodici “Principi fondamentali” e quindi immodificabili, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.



Si può, quindi, riconoscere l’italiano come lingua ufficiale nella Costituzione, come viene proposto dal senatore Roberto Menia, ma ciò non può inficiare in alcun modo la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute con la legge 482/99 e, fra queste, il friulano. Tutela che, necessariamente deve passare anche attraverso la scuola, poiché se è vero che in gran parte le lingue si imparano all’interno dell’ambiente familiare – il che vale anche per l’italiano – è la scuola il luogo dove la lingua e la cultura di una comunità possono essere approfondite e studiate.

La lingua friulana, in particolare, vanta una importante letteratura che trova solide basi già dal Medioevo e si espande fino ai giorni nostri, con autori di grande rilievo come Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello, Carlo Sgorlon (per citare solo tre fra i contemporanei). Quale vantaggio arrecherebbe alla nostra società tenerne all’oscuro i nostri figli? E, soprattutto, quale danno sarebbe per la lingua e la cultura italiana approfondire questi testi letterari? E non parliamo di geografia o storia: perché, ad esempio, un alunno dovrebbe conoscere tutto sullo Ziggurat sumero di Ur e magari non sapere – come è capitato a molti ragazzi della mia generazione e di quelle precedenti – che a pochi passi da casa vi sono fortificazioni e tumuli di eccezionale valore per gli studi preistorici di livello internazionale?

La stessa cosa vale per le lingue: oramai gli studi più avanzati dimostrano che il plurilinguismo in età infantile – vissuto a livello sociale e rafforzato a scuola – non ostacola affatto l'apprendimento di altre lingue come, ad esempio, l'inglese, ma perfino lo favorisce. Si tratta di indiscutibili vantaggi legati all’acquisizione di qualsiasi lingua, sia essa locale che globale, poiché il cervello non distingue fra lingue utili e meno utili, grandi o piccole. È, semmai, la condizione monolinguistica ad essere la meno diffusa nel mondo e quella che offre meno vantaggi.

Questi concetti, un tempo forse di nicchia e bistrattati proprio a scuola, sono oggi diventati un patrimonio di tutta la società friulana, come dimostra il fatto che l’80% dei genitori friulani, ogni anno, chiede l’insegnamento del friulano a scuola per i propri figli (pari a quasi 30.000 famiglie). Questo è uno dei tanti messaggi, forti e chiari, che dal territorio giungono alla politica e la spronano a perseverare nel pieno rispetto del già citato articolo 6 della Costituzione.