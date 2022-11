Udine, il presidio di protesta dei lavoratori davanti alla sede Inail: «Carenza di organico spaventosa»

Presidio dell’Unione sindacale di base (Usb) in piazza Duomo, davanti alla sede udinese dell’Inail. Dalle 8.30 alle 10.30 una rappresentanza dei lavoratori è scesa in strada per far conoscere le difficili condizioni di lavoro in cui si trovano a operare i dipendenti Inail.



«Le problematiche sono numerose, a cominciare dalla carenza di organico che non esito a definire spaventosa - afferma Giuseppina Di Pasquale, referente locale di Usb -. I nuovi concorsi non sono sufficienti per "tappare" i buchi nell'organico, e le condizioni di lavoro all’interno sono molto tese a causa dell’assenza di un benessere organizzativo. E a pagarne le conseguenze sono gli utenti, che non possono più veder garantito un servizio tempestivo e di qualità».



Oltre agli organici risicati (nella struttura Inail di Udine si è passati, in pochi anni, da 100 a 50 addetti) il personale si trova ogni giorno a dover fare i conti con procedure poco funzionali e con la lentezza di tecnologie obsolete.



«Questo presidio è solo la prima tappa di un percorso che ci porterà il 2 dicembre a uno sciopero generale - aggiunge Di Pasquale - e a una grande manifestazione nazionale a Roma il giorno successivo, dove i temi principali saranno l’emergenza salariale e la necessità di predisporre quanto prima un piano massiccio di assunzioni».