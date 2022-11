Si fingono un poliziotto e un tecnico dell’acqua: entrano in casa e rubano 60 mila euro a una 80enne

CODROIPO. Uno ha finto di essere un agente della polizia locale, l’altro un tecnico dell’acqua. E con la scusa di dover controllare la tubatura, a causa di una presunta contaminazione dell’acqua, sono riusciti a introdursi nella casa di una donna di 80 anni a Codroipo.

È quanto accaduto verso le 12 di martedì 29 novembre, quando i due uomini, una volta all’interno dell’abitazione, approfittando di un momento di distrazione della pensionata, sono riusciti a sottrarre una cassetta che conteneva dei monili e gioielli in oro, per un valore di 10 mila euro, e 60 mila euro in contanti.

La donna ha sporto denuncia ai carabinieri di Codroipo nella mattinata di mercoledì 30 novembre. Subito sono scattati tutti gli accertamenti per ricostruire i dettagli di quanto accaduto.