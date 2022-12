Incidente in A4 tra auto e camion, due persone incastrate. Autostrada chiusa

L'autostrada A4 è chiusa tra San Stino e il nodo di Portogruaro in direzione di Venezia per un incidente accaduto attorno alle 12.30 di oggi, 1° dicembre. Coinvolti almeno due mezzi pesanti e un paio di automobili, due le persone incastrate nelle vetture ed estratte dai soccorritori. Sono ferite ma non versano in pericolo di morte.

I vigili del fuoco sono intervenuti contromano per raggiungere i mezzi incidentati. Si parla anche di un carico disperso.

Autovie Venete comunica l'avvenuta chiusura della A4 per i soccorsi. Chiuso anche l'allacciamento A28/A4 in direzione Venezia.

Nell'impatto, uno degli autoarticolati ha sbattuto contro la barriera di sicurezza centrale. A causa dell'urto, la barriera è terminata nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta, in direzione Trieste. Proprio a causa di questa ostruzione si registrano code anche nella direzione opposta da San Donà al nodo di Portogruaro.