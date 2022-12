Porte aperte e controlli antispreco: nessun negozio multato dai vigili

I controlli ci sono stati, come richiesto dal sindaco Pietro Fontanini, per verificare il rispetto dell’ordinanza antispreco nelle attività economiche della città, ma non è stato necessario “staccare” alcuna sanzione. Quei punti vendita trovati con le porte spalancate sulla pubblica via, o hanno continuato a tenere spenti gli impianti di riscaldamento, oppure hanno utilizzato le cosiddette lame d’aria, dispositivi idonei a evitare la dispersione termica dall’interno verso l’esterno. E visto l’ammontare delle bollette, soprattutto le piccole botteghe, si sta cercando di limitare il più possibile l’utilizzo del riscaldamento, a tal punto che è sempre più frequente imbattersi in commessi o addetti alle vendite con indosso maglioni o pile. Accade nei negozi di piccole dimensioni, ma anche nei supermercati.



Il dubbio, dell’amministrazione, sul rispetto dell’ordinanza sorgeva per le grandi catene di abbigliamento e di intimo tra le vie Poscolle, Rialto, Cavour e Mercatovecchio. Qui molti negozi lasciano le porte spalancate, ma come detto, l’utilizzo delle lame d’aria gli dà la possibilità di farlo. Nel documento firmato lo scorso 21 ottobre dal sindaco Fontanini (che resta valido fino al 31 marzo), si fa esplicito riferimento al fatto che dal provvedimento sono esclusi quei locali che hanno spazi all’aperto di pertinenza dell’attività per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall’interno all’esterno, oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l’esterno. Lo stesso dicasi per quei punti vendita dotati di lame d’aria. Chi non rispetta i contenuti dell’ordinanza rischia un’ammenda che va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.



Tra i vari negozi attivi in centro, c’è anche chi ha preso particolarmente a cuore il tema dello spreco zero, come per esempio Tezenis e Calzedonia, che in città sono gestiti dalla società Sole Srl: «Abbiamo una rigidissima policy in tema di sostenibilità ambientale e sociale – rivendicano dal gruppo – e nel caso specifico, nel mese di novembre, i negozi dei brand Tezenis e Calzedonia hanno tenuto le porte aperte semplicemente perché le temperature non erano basse e non era stato attivato il riscaldamento. Senza contare che tali negozi sono dotati all’entrata di apposito sistema con linea d’aria, per cui possono rientrare nelle deroghe all’ordinanza sindacale».

Per ora, quindi, le verifiche della polizia locale non hanno fatto emergere irregolarità nell’applicazione dell’ordinanza, con il personale del comando di via Giardini che si è limitato a ricordare agli esercenti le prescrizioni da seguire nel caso in cui si metta in funzione l’impianto di riscaldamento. Vedremo cosa accadrà quando le temperature si faranno più rigide, se il rispetto delle regole continuerà a prevalere