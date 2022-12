Torna la maratona Telethon pronti più di 13 mila podisti: anche il prefetto scende in pista

Anche il prefetto di Udine correrà con la maglia dell’Andos. Sono sette le squadre che domani e domenica correranno a Telethon sotto l’egida dell’Andos di Udine, portando un doppio messaggio positivo: quello della solidarietà a favore della ricerca sulle malattie rare e quello contro la violenza di genere.

A partecipare alla staffetta benefica, con la maglietta dell’associazione donne operate al seno comitato di Udine, sarà anche il prefetto del capoluogo friulano, Massimo Marchesiello. All’iniziativa hanno aderito tante realtà istituzionali, sportive e produttive del Friuli. Tutti i corridori indosseranno una maglietta con un’immagine di Nadia Orlando, uccisa dal fidanzato nel 2017, e la scritta “Mai più”, a sottolineare l’impegno contro ogni forma di sopraffazione. Dalle 15 di domani alla stessa ora di domenica torna, in presenza, la staffetta 24 per un’ora Telethon Udine. Dopo le due edizioni a distanza, che hanno consentito al comitato udinese di continuare sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione Telethon, quest’anno la festa sarà in presenza. L’abbraccio della Staffetta Telethon sarà grande: 546 squadre hanno formalizzato la loro adesione ma il comitato ha deciso di confermare la possibilità di partecipare da remoto, tramite un’App. Tutte le informazioni sul sito telethonudine.it.

Tornerà anche la Staffetta Giovani. L’appuntamento con la pacifica invasione di oltre 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie scatterà dalle 9 lungo un percorso con partenza/arrivo in Piazza Libertà, percorrendo via Vittorio Veneto, piazza Duomo, via Stringher, via Savorgnana e via Cavour. Ad aprire la 24 ore sarà la testimonial 2022 Katia Aere, campionessa friulana di handbike ma saranno tanti gli sportivi impegnati nel fine settimana. Il percorso, omologato da Fiasp – Aps di Udine, si snoderà per 1.500 metri lungo un anello da piazza I Maggio (fronte Promoturismo Fvg), viale della Vittoria, Parco della Rimembranza, via Sant’Agostino, largo delle Grazie, piazza I Maggio e arrivo sotto il Castello. In Giardin Grande non mancherà il Villaggio Telethon.

Anche quest’anno il palco di piazza I Maggio sarà animato dalla musica. Ad aprire la Staffetta sarà la Fanfara della Brigata Alpina Julia. Nell’arco delle 24 ore, molte band e gruppi musicali daranno il ritmo ai corridori. Sabato e domenica debutterà “Carnia per Telethon”, protagonista con 31 squadre da 24 partecipanti, tutti in presenza, affiancate da due squadre dei ragazzi della Libertas, che parteciperanno da remoto, e da due squadre composte da una sola persona, che punteranno al record di resistenza. Più di 700 carnici con alcuni “infiltrati” friulani, correranno con una maglietta sponsorizzata da “Primacassa” e sostenuti da molte realtà presenti nel territorio montano