Moimacco, garage distrutto da un incendio

Nel primo pomeriggio di sabato 3 dicembre, nel comune di Moimacco, in via Zappan, è scoppiato un incendio all’interno di un garage. I danni sono ingenti.

La copertura della struttura, a causa del rogo, ha ceduto in più punti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza tutta l’area e smassare il materiale.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Non sono state coinvolte persone.