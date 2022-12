Dalle scatolette di tonno alle scarpe, ma anche vestiti e videogiochi: coppia nascondeva la refurtiva in albergo

UDINE. Dalle scatolette di tonno alle scarpe da ginnastica. Senza contare vestiti, videogiochi e scarpe. Tutta merce, questa, che è stata trovata in possesso di una coppia di cittadini georgiani, lui 47enne, lei 36enne, residenti in Liguria, nei confronti dei quali è scattata una denuncia per ricettazione. A rinvenire il bottino sono stati, nel corso di una perquisizione scattata sabato 3 dicembre, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Udine.

I due cittadini sono stati controllati in una camera d’albergo, sul cui letto erano appoggiati vari capi d’abbigliamento, nuovi, di famosi brand, sportivi e non, sul cui possesso i due non avevano fornito alcuna giustificazione o titolo.

Dopo un accurato controllo sono stati sottoposti a sequestro, in attesa di individuarne i proprietari. Ecco quanto trovato: 5 paia di sneakers, 2 cappellini di lana, 3 paia di pantaloni, 4 maglie, un paio di guanti, 5 paia di calze, 4 borse, un profumo, 8 videogiochi della console Nintendo Switch, ancora sigillati, 30 vasi da 195 grammi di filetti di tonno in olio di oliva.

La donna aveva con sè anche delle forbici e un arnese idoneo a rimuovere le placche antitaccheggio: per questo è stata denunciata anche per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Nei confronti di entrambi il questore di Udine ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Udine e Pradamano per tre anni.

Chi abbia subito il furto dei beni di cui sopra è pregato di rivolgersi all’Upgsp della Questura di Udine, dove gli agenti stanno catalogando la merce, accertandone la provenienza per procedere poi alla loro restituzione.