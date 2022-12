Salute

E’ arrivata l’Australiana, in Fvg già 11 mila a letto con l’influenza: i più colpiti sono i bambini

Alla malattia stagionale si è unito il virus Rsv: in pediatria a Udine tutti i posti occupati. In una settimana siamo passati da 8 a 30 casi per mille assistiti fino ai 4 anni d’età

Giacomina Pellizzari