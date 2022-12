Gerolin promuove l’Udinese: il mix è quello giusto

UDINE. «L’Udinese ha solo bisogno di far crescere i tanti buoni giocatori su cui ha già puntato, e se a gennaio arriverà qualche innesto di qualità come il brasiliano Matheus Martins, non avrà certo difficoltà a inserirlo».

Anche se il Mondiale in corso lo “distrae”, obbligandolo all’aggiornamento professionale, Manuel Gerolin mantiene sempre viva l’attenzione sull’Udinese, là dove l’ex dirigente bianconero non trova falle nella politica societaria.

Ai suoi occhi, infatti, la squadra è ben costruita, non ha bisogno di ritocchi e anche i presunti casi spinosi dei rinnovi di Rodrigo Becao e Roberto Pereyra non rappresentano un problema quando manca ancora un mese alla ripresa del campionato che coinciderà anche con l’apertura della sessione invernale del mercato.

Gerolin, all’Udinese stanno fioccando i rinnovi, segno che Gino Pozzo pensa sempre al futuro.

«Lo ha già dimostrato alla prima giornata col Milan, quando si era già capita la forza di una squadra ricca di giovani interessanti e giocatori esperti di qualità come Deulofeu, Pereyra e Becao. La società continua con la sua filosofia e ha creato un’ottima base su cui inserire i talenti, consapevole che non può spendere come altre realtà».

Ha citato Becao e Pereyra che sembrano i rinnovi più complessi...

«Sono due casi differenti. Becao è cresciuto, ha richieste anche dalla Premier e credo voglia confrontarsi in altre platee, ma deve anche accontentare l’Udinese perché l’affare va fatto in due. Entrambe le parti devono essere soddisfatte e credo che non ci saranno problemi. Quanto a Pereyra, parliamo di un ragazzo riconoscente al mille per mille ai Pozzo, con cui ha un legame profondo, e penso che solo lui possa decidere se restare a Udine per fare da chioccia, oppure andare altrove. Poi però bisogna anche vedere se la società gli ha già offerto il rinnovo, oppure si sta guardando in giro».

L’attaccante Matheus Martins del Fluminense è annunciato in arrivo in Friuli...

«Seguo il mercato brasiliano e il Fluminense gioca un calcio molto interessante, alla spagnola e senza una vera prima punta. Martins è molto forte tecnicamente, agisce largo da attaccante esterno e credo che a Udine possa crescere molto bene vicino a Deulofeu».

Visto che siamo in tema, di cosa necessità questa Udinese a gennaio?

«Di certo non ha le esigenze delle ultime della classe che torneranno sul mercato. La posizione è buona, difficilmente potrà restare in alto, ma piazzarsi subito dopo le sette- otto “sorelle”. A mio avviso l’Udinese ha solo bisogno di far crescere i tanti buoni giocatori su cui ha già puntato».

Samardzic, ad esempio, è uno di quelli e non a caso il Napoli lo ha messo nel mirino...

«Il tedesco ha tecnica, fisico e il futuro è suo. È davvero tanta roba, ma ci metto anche Lovric che conoscevo per averlo visto nel Lugano, e Makengo che si avvicina nel confronto a Muntari. Tutti giovani di prospettiva che stanno crescendo a fianco di Pereyra e Deulofeu che sono i trascinatori e che sono sempre fondamentali».

E Pafundi?

«Deve fare il suo percorso e serve tempo. Mancini lo ha convocato perché l’Italia non è ai Mondiali».

Sottil l’ha sorpresa?

«Conosce l’ambiente e come lavorano i Pozzo, quindi sapeva il percorso. Diciamo che si trova all’università ed è arrivato nel posto giusto al momento giusto».