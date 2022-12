I vigili del fuoco celebrano la patrona Santa Barbara: nel 2022 sono stati 8.100 gli interventi, 675 al mese

UDINE. Sono stati 8.100 gli interventi di soccorso in cui i vigili del fuoco sono stati impegnati in provincia di Udine nel corso del 2022. Un dato in aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente, con una media di 675 interventi mensili.

A riferirlo, nella mattina di lunedì 5 dicembre, è stato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giorgio Basile, in occasione della cerimonia svoltasi in onore della patrona del Corpo, Santa Barbara.



Sono stati complessivamente 1.546 gli incendi e le esplosioni (+ 31,8 %) dovuti all'incremento dei roghi boschivi estivi. Si è registrato un incremento anche degli allagamenti (+ 20,8%), degli incidenti stradali (+ 2,3%) e una diminuzione dei dissesti statici (-19,2%). «Il 2022 è stato un anno di intenso lavoro - ha riferito Basile -: incendi stradali e nubifragi hanno tenuto impegnati le donne e gli uomini di questo Comando giorno e notte. Comando, che a livello nazionale, è quello che in assoluto impegna più squadre nell'ambito del coordinamento delle operazioni di ricerca persona, soprattutto in ambito montano».



Dopo la deposizione di una corona d’alloro commemorativa alla lapide che riporta l’elenco del personale deceduto in servizio, l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato hs celebrato una messa e sono state consegnate le croci di anzianità al personale in servizio e i diplomi di lodevole servizio al personale in quiescenza.