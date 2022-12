Perde il controllo dell’auto e si schianta in A4, conducente in gravi condizioni

PORPETTO. Incidente stradale, verso le 5.30 di lunedì 5 dicembre, sul cavalcavia dell'autostrada A4 in territorio comunale di Porpetto, in località Castello.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto ferito nello schianto.

Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Palmanova. Gli operatori hanno soccorso l'uomo, disponendone il trasporto in condizioni serie all'ospedale di Palmanova.

Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area dove si è verificato l’incidente. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi.