Pioggia e neve sul Friuli, ma da martedì torna il sole

Quella di lunedì 5 dicembre è una giornata all’insegna del maltempo in tutto il Friuli Venezia Giulia. In pianura e sulla costa si sono avute piogge, da moderate a intese soprattutto nella zona orientale della regione, mentre in montagna è nevicato.

E a seguito delle forte piogge del pomeriggio, in via precauzionale, per evitare che le vetture rimangano bloccate dalle acque, i volontari della Protezione civile della squadra del Comune di Premariacco hanno transennato la strada di accesso al guado sul torrente Malina tra Cerneglons di Remanzacco e il territorio del comune di Premariacco. Il corso d’acqua, infatti, si è ingrossato.

E le condizioni del tempo sono destinate a migliorare nelle prossime ore. Per martedì, infatti, è previsto il ritorno del sole con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Condizioni che si ripeteranno anche mercoledì.

LE PREVISIONI OSMER IN FRIULI PER I PROSSIMI GIORNI

Ma nel corso del ponte dell’Immacolata, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano, ecco un nuovo peggioramento interessare l’Italia ed in particolare le regioni del Centro-Nord con neve abbondante sulle Alpi. Clima relativamente mite per i prossimi giorni, mentre dal weekend potrebbe arrivare aria più fredda.