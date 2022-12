Piogge abbondanti, la Protezione civile chiude la strada di accesso al guado sul torrente Malina

PREMARIACCO. A seguito delle forte piogge che nel pomeriggio di martedì 6 dicembre hanno interessato la zona, in via precauzionale e per evitare che le vetture rimangano bloccate dalle acque, i volontari della Protezione civile della squadra del Comune di Premariacco hanno transennato la strada di accesso al guado sul torrente Malina, nell’area compresa tra Cerneglons di Remanzacco e il territorio comunale di Premariacco. Il corso d’acqua si è infatti notevolmente ingrossato.