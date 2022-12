Dal presepe di sabbia al Capodanno, Lignano si prepara per le feste con il tutto esaurito negli alberghi

La località balneare si prepara alle festività con un ricco programma di eventi dall'8 dicembre a domenica 8 gennaio. L’attrazione di punta è il presepe di sabbia allestito all’ufficio spiaggia 6 e visitabile fino al 5 febbraio. L’opera - plasmata con sabbia dell’arenile e acqua marina da maestri scultori - ha come tema i mosaici di Aquileia, come richiama chiaramente il titolo dell’opera “Tessere d’infinito: storie e leggende del primo Cristianesimo aquileiese”. Lignano, ha sottolineato la consigliera Pasquin, «saprà dimostrare di essere una località turistica in grado di destagionalizzare e di interessare non solo nel periodo estivo, ma anche nei mesi invernali». Obbiettivo già raggiunto visto che «gli alberghi stanno facendo segnare il tutto esaurito per queste settimane di festa», ha ricordato il consigliere Brini. L’inaugurazione si terrà giovedì 8 dicembre, alle 16, nella chiesa di San Giovanni Bosco.

