il retroscena

Crac criptovalute a Nordest, così i clan sono andati a Dubai a riprendersi i soldi della truffa

A riferire la circostanza è un’agenzia di investigazioni private ingaggiata da uno studio legale che sta seguendo in prima linea il caso della New Financial Technology, la società che raccoglieva investimenti promettendo rendimenti del dieci per cento mensile grazie a un presunto meccanismo di arbitraggio sulle criptovalute

Fabio Poloni