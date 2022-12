Udine, guida dopo aver fatto un incidente e con la patente ritirata: rischia una multa di 8.200 euro

UDINE. Guida in centro a Udine dopo aver fatto un incidente e nonostante gli fosse stata ritirata in precedenza la patente: e adesso rischia una multa di 8.200 euro.

L’automobilista è stato fermato dagli agenti della Questura mentre circolava a Udine con l’auto che mostrava vistosi danni frontali per un recente incidente: alla richiesta di spiegazioni ha riferito d’essere incorso poco prima in uno schianto lungo la strada che collega Povoletto a Udine.

Sul posto è stata dirottata una pattuglia che ha constatato che effettivamente, immediatamente dopo la rotonda della tangenziale ovest di Udine c’erano evidenti tracce del fatto, rinvenendo tra l’altro la targa anteriore del mezzo.

Allo stesso automobilista è stata applicata anche la violazione per aver guidato nonostante gli fosse stata precedentemente ritirata la patente.

La sanzione verrà determinata dalla Prefettura di Udine tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 8.200 euro, oltre al fermo immediato del veicolo per mesi tre applicato immediatamente dagli agenti della stradale.

Al fine di rendere sicure le nostre strade nelle ore notturne del ponte dell’Immacolata, il Questore di Udine ha predisposto un articolato sistema di controlli finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione pubblica in particolare per il contrasto alla guida in stato d’alterazione delle condizioni psico-fisiche per abuso nell’assunzione di alcoolici o di sostante stupefacenti o psicotrope.

Proprio in tale contesto la Polizia stradale di Udine, in stretta sinergia con la squadra Volanti della Questura, ha concentrato la sua attenzione soprattutto lungo Viale Palmanova.

Tra le 24 di mercoledì 7 e le 6 di giovedì 8 dicembre, sono state messe in campo due pattuglie della Polizia stradale e due pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante che hanno sottoposto a controllo etilometrico con precursore 177 conducenti, di cui sei con etilometro omologato, questi ultimi risultati tutti positivi. Gli accertamenti hanno permesso di ritirare in totale sei patenti di guida e decurtare 60 punti patente.

Nello specifico, sono state contestate cinque violazioni per media assunzione di alcoolici (con fascia di punibilità da 0,81 a 1,5 gr. di alcool per litro di sangue) e una contravvenzione per aver guidato con con alcool nell’aria espirata per un valore corrispondente a oltre 1,5 grammi per litro di sangue.