La ricorrenza

L’arcivescovo Mazzocato e i suoi 22 anni di episcopato, con un grazie al Friuli: «È stato un percorso inaspettato»

Consacrato vescovo nel 2000. Celebrata in Duomo a Udine la funzione per l’Immacolata e per ricordarne l’arrivo in città, 13 anni fa

Alessandro Cesare