Sbagliano percorso e si ritrovano su un terreno ghiacciato e scivoloso: tre giovani escursionisti recuperati dal Soccorso alpino

SAURIS. Sbagliano percorso e non trovano più il sentiero, costretti a chiedere aiuto. Si è concluso dopo quasi tre ore, poco dopo le 19 di giovedì 8 dicembre, l’intervento di soccorso della squadra della stazione di Forni di Sopra del Soccorso alpino, intervenuta con quattro soccorritori e il pick up per andare a recuperare tre giovani di Udine (rispettivamente del 1987, del 1992 e del 1995) che avevano chiesto aiuto dopo aver sbagliato percorso al rientro da una escursione.

I tre erano arrivati, partendo da Lateis, fino al rifugio Emblateribm ma, ritornando indietro, sono finiti fuori percorso imboccando una strada bianca che costeggia il Torrente Pieltinis fermandosi nel punto in cui questo incrocia il Torrente Novarza. Il terreno era ghiacciato e scivoloso e si stava approssimando il buio e così hanno chiamato il Nue112.

I soccorritori hanno interagito con loro per telefono, raccomandando di mantenere la.posizione in cui li hanno geolocalizzati e chiamandoli di tanto in tanto per accertarsi delle.loro condizioni mentre con i mezzi si avvicinavano. La.presenza di neve e ghiaccio ha allungato i tempi di avvicinamento per il necessario montaggio delle.catene, così come il rientro. I tre erano in buone condizioni, solamente molto infreddoliti.