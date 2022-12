Ardin e Jony ordinati diaconi a Buttrio

Da oggi, Kampianus Ordin Jemanu "Ardin" e Yohanes Morgany ?Jony? sono ufficialmente diaconi. I due ragazzi trentenni hanno compiuto il grande passo questa mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Buttrio, davanti alla comunità di fedeli, ai propri superiori dei Padri Saveriani e all?arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Un momento di grande emozione per i giovani, all?inizio del proprio percorso sacerdotale ed entrambi provenienti dall?Indonesia. Giunti in Italia nel 2018, hanno quindi servito in diverse parrocchie e comunità. In particolare, Jony ha vissuto nel corso del 2021 a Buttrio e Pradamano, con i ragazzi dell?oratorio e catechismo, mentre l?amico si trovava ad Ancona. Dopo la benedizione impartita dal capo della curia friulana, i festeggiamenti sono proseguiti nell?oratorio di Pradamano.

01:40