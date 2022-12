a pordenone

Medici in pensione, il limite d’età è salito a 72 anni: confermati i dottori per 18 mila cittadini, ecco chi resta in servizio

Sino a fine 2026, su base volontaria, posticipato di due anni il collocamento d’ufficio a riposo. Anche il presidente dell’Ordine non andrà in pensione. In 18 mila non perderanno il medico di base

Antonio Bacci