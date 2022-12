Il Marocco in semifinale ai Mondiali, grande festa a Udine: le immagini da Borgo Stazione

Battendo per 1-0 il Portogallo, il Marocco si è qualificato per le semifinali dei mondiali di calcio del Qatar. È la prima volta che una nazionale africana va oltre i quarti di finale della Coppa del Mondo. In semifinale il Marocco affronterà la vincente del quarto di finale tra Inghilterra e Francia.

Decine le persone e i supporter della squadra marocchina che si sono radunati per festeggiare in via Roma a Udine, creando qualche disagio alla circolazione dei mezzi in zona Borgo Stazione. Ecco alcune immagini