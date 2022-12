Clamoroso all’Apu, Boniciolli non va in panchina: ha il Covid

Neanche in un thriller di Agatha Cristie. L’Old Wild West questo pomeriggio alle 18 è attesa da una partita chiave al Carnera contro Forlì dopo la cocente sconfitta nel derby, con tutti i riflettori puntati sulla squadra e sull’allenatore Matteo Boniciolli, la cui panchina forse per la prima volta dopo tre anni non era così salda, che il maledetto virus, il Covid, quello che aveva tarpato le ali alla squadra di Pedone proprio nel primo anno di panchina di Boniciolli a Udine due anni fa di questi tempi, ci rimette lo zampino.

Stamattina un tampone l’ha confermato: Matteo Boniciolli ha il virus, è positivo e dunque non potrà guidare dalla panchina i suoi. Allenerà, dunque, il suo delfino, il senese Carlo Finetti che a 27 anni debutterà da capo allenatore.

E’ giovane il coach, ma si dice molto ben voluto dallo spogliatoio Apu, senza problemi saprà reggere la pressione di una gara delicata e magari aiutare il suo capoallenatore a guarire con più serenità facendogli ritrovare la sua saudara con due punti in più in classifica. Tra l’altro Finetti è figlio di un allenatore e talent scout che nella città del Palio ha fatto la storia scoprendo talenti come Paolo Moretti e Alex Frosini.

Coach Luca, nella città delle contrade per tutti “Fino” se n’è andato nel 2010. Il figlio sarà a chi dedicargli la vittoria. E naturalmente a coach Boniciolli gli auguri di una pronta guarigione. Ecco la nota del club che ha comunicato la positività del coach triestino.

“L’APU OWW comunica che l’allenamento odierno di rifinitura è stato condotto dal primo assistente allenatore Carlo Finetti, dopo che in mattinata è emersa la positività al Covid da parte del primo allenatore Matteo Boniciolli. Finetti condurrà la squadra nella partita odierna contro Forlì, supportato dal senior Assistant Coach Alberto Martelossi e dal secondo assistente Gabriele Grazzini.

Il Presidente Pedone, lo staff e la squadra augurano a Matteo una prontissima guarigione: ti aspettiamo al Carnera coach!!” Insomma, come una soap opera, meglio di una soap opera, i tifosi dell’Apu sperano sia a lieto fine.