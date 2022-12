Dalla sedia di Manzano agli alpini, fino ai cani e ai gatti: ecco tutte le richieste della maggioranza in Regione

Le Finanziarie, così come gli assestamenti, sono tipicamente il regno in cui gli eletti, soprattutto di maggioranza, cercano di ottenere i principali fondi per finanziare gruppi, associazioni o tematiche che stanno loro a cuore.

Un trend che si ripercuote anche in questo dicembre a Trieste dove comincia la quattro giorni di discussione sulla legge di Stabilità regionale: tra l’altro l’ultima della prima legislatura di Massimiliano Fedriga.

Manovra 2023, spunta l'ipotesi del bonus per chi ha animali domestici: quanto ammonta e chi può richiederlo? 12 Dicembre 2022 l’emendamento

I partiti di maggioranza lunedì si sono incontrati con l’assessore alle Finanze Barbara Zilli e quello alle Autonomie locali, che ha di fatto in mano la delega dei rapporti con il Consiglio, Pierpaolo Roberti per una prima ricognizione sui desiderata dei gruppi e dei singoli consiglieri.

La discussione non è terminata per Lega e Fratelli d’Italia – che si sono aggiornati a martedì mattina con Zilli anche per verificare le coperture economiche alle richieste presentate e la conformità all’impostazione decisa dalla giunta – mentre Forza Italia e Progetto Fvg hanno sostanzialmente chiuso le trattative con l’esecutivo regionale.

Qualcosa di rilevante, in ogni caso, è già stato reso pubblico. Partiamo dalla Lega perchè se è vero, come accennato, che il gruppo guidato da Mauro Bordin ha rinviato a oggi la definizione puntuale delle richieste, è altrettanto vero che dovrebbe aver ottenuto due via libera sostanziali per ristorare, con un contributo da 1 milione 200 mila euro, le piscine del Friuli Venezia Giulia e 300 mila euro per avviare un nuovo bando a favore degli allacciamenti fognari.

Lo stesso discorso della Lega vale per Fratelli d’Italia, ma anche nel caso dei meloniani c’è già qualche formale ok ad una serie di richieste da parte della giunta.

Se Leonardo Barberio, ad esempio, ha messo la firma su un emendamento che destina 20 mila euro all’associazione regionale degli apicoltori per iniziative di divulgazione su scala provinciale, al Burlo Garofolo dovrebbero andare 100 mila euro non soltanto per proseguire il progetto di ricerca sull’endometriosi, ma anche per un pacchetto di iniziative legate ai disturbi neurofunzionali.

Il capogruppo Claudio Giacomelli e l’ex leghista Antonio Lippolis, invece, vorrebbero ottenere un contributo da 350 mila euro per contribuire alle spese veterinarie di cani e gatti.

Passiamo, quindi, ai due partiti che sembrano aver trovato l’accordo con l’esecutivo partendo da Forza Italia rappresentata ieri da Franco Mattiussi.

«Anche su richiesta del presidente Piero Mauro Zanin – spiega il consigliere – vogliamo finanziare con un contributo da 400 mila euro, lasciato però alla discrezionalità della giunta, la riqualificazione della “vecchia” sedia gigante di Manzano perchè riteniamo che anche i simboli abbiano un valore, specialmente in un periodo in cui quell’area sta rialzando la testa dopo anni di crisi».

E se sempre in mano alla giunta c’è la possibilità di finanziare la costruzione di un ascensore sul campanile di Mortegliano, gli azzurri hanno predisposto un emendamento da 300 mila euro per la cartellonistica e la promozione delle aree archeologiche della regione e uno da 200 mila per aumentare il budget a disposizione dell’Arlef «anche in seguito alle recenti polemiche di qualche giorno fa sull’utilizzo del friulano» spiega Mattiussi.

Ok, poi, pure a 210 mila euro per la progettazione e il rafforzamento della ferrovia nell’area di Monfalcone.

Progetto Fvg, infine, punta a 400 mila euro per favorire l’apertura di nuove imprese femminili perchè, come spiega il capogruppo a piazza Oberdan Mauro Di Bert «abbiamo ritenuto importante lanciare un messaggio preciso in un momento delicato come questo».

Altri 300 mila euro dovrebbero poi essere destinati ai Comuni per l’allestimento di aree temporanee per la sosta di camper e caravan in occasione dell’adunata nazionale degli alpini a Udine del prossimo anno, mentre pare esserci il nulla osta della giunta, infine, anche per 120 mila euro a favore delle colonie feline e per la sterilizzazione dei gatti e per 80 mila euro destinati alla segnaletica bilingue italiano-sloveno.