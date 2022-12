Dopo due anni di stop, tornano le iniziative di Natale: acceso il maestoso cedro di Buttrio

Dopo due anni in cui i festeggiamenti del Natale sono stati prudenzialmente ridotti a causa della pandemia, finalmente la comunità di Buttrio ha potuto riprendere la tradizionale “Festa di Natale sotto l’albero”. Un corteo, al suono delle zampogne e al quale ha partecipato anche il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, è partito dal parco Roncuz accompagnato da babbi Natale, renne e folletti, effettuando una breve sosta sotto il grande albero illuminato in piazzetta del Tiglio.



All’arrivo sul sagrato della parrocchia l’accensione delle luci dell’imponente Cedro del paese ha dato il via alla festa: circa 250 bambini delle scuole primarie “Dante Alighieri” e “Cecilia Danieli”, assieme ai ragazzi delle secondarie “Luca Pacioli” e le “Voices” di “In Arte… Buri”, hanno creato una meravigliosa atmosfera natalizia con i loro canti.

Al termine della cerimonia le famiglie hanno sorseggiato le bevande calde degustando panettone e qualche biscotto. La serata si è conclusa con la santa messa e la consegna di una piccola Natività, simbolicamente donata ai bambini della prima comunione da parte di tutta la comunità. Non solo. Oltre a quell’evento, il gruppo “Auguri sotto l’Albero” insieme a numerosi volontari, ha curato l’organizzazione del consueto “Giro Presepi” per le vie del paese, che sarà possibile visitare fino al 6 gennaio.

Gli eventi natalizi a Buttrio proseguono martedì, 13 dicembre, con il coro gospel friulano “The Messangers Mass Choir” diretto da Lucia Lesa, al Palafeste di Buttrio, alle 20.45, a cura dell’associazione Rime Mute e Noi Cultura e Turismo. Venerdì 16 dicembre, alle 18, sempre al Palafeste, è invece programmato lo spettacolo “Aspettando Natale, in cielo, in terra, in fondo al mare”, con Ferruccio Filipazzi, evento della rassegna Teatro e scuola 22-23, curata dall’Ert del Friuli Venezia Giulia e promossa dall’associazione Noi Cultura e Turismo.