Galateo e menù per stupire gli ospiti a Natale: l’inserto martedì in omaggio con il Messaggero Veneto

Volete stupire gli ospiti con una tavola natalizia dall’estetica impeccabile, a prova di Galateo e “brillante” per decorazioni, e poi conquistarli con un piatto da gourmet, che abbinato al vino giusto renda davvero speciale il grande pranzo in famiglia del 25 dicembre?

Non perdetevi allora l’inserto stilistico-gastronomico-enologico che il Messaggero Veneto allegherà gratuitamente all’edizione di martedì 13 dicembre, per offrire ai propri lettori un vademecum in vista delle maratone culinarie delle feste: nelle 16 pagine del fascicolo scoprirete l’arte dell’apparecchiatura, “scienza esatta” piena di insidie – l’errore è sempre dietro l’angolo, ma i consigli di un’esperta vi aiuteranno ad evitare scivoloni –, troverete proposte di menù e spunti legati al refrain del momento, la sostenibilità.

Sì, perché anche il banchetto del giorno di Natale – concetto ovviamente estendibile al cenone del 31 dicembre e al pranzo di Capodanno – può essere green, a impatto contenuto se non prossimo allo zero: una personalità friulana racconterà come un tavolo imbandito possa rispondere al requisito del risparmio di risorse, senza per questo imporre rinunce. E poi, appunto, spazio al gusto, seguendo le dritte degli chef di rinomati ristoranti del Friuli, dalla sinistra alla destra Tagliamento, e partendo da una prospettiva alternativa, quella della cucina vegana, che sta facendo proseliti.

L’utilizzo di prodotti esclusivamente vegetali, abdicando da tutte le componenti di origine animale, non significa affatto – spiegheranno i titolari di un locale specializzato – sacrificare l’appagamento del palato in una giornata importante: sapore, consistenza e, in definitiva, sazietà sono garantiti. Tornando poi nel solco della consuetudine, incontrerete suggerimenti per antipasti all’insegna delle eccellenze del territorio, per primi e secondi piatti, spaziando dalla carne al pesce. Non mancheranno naturalmente i dolci, per chiudere come di prammatica. Le ricette sono mediamente abbordabili, dunque azzardabili anche da mani poco avvezze. Infine i vini: un ampio ventaglio di opzioni vi illuminerà sugli abbinamenti più idonei.