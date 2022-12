Incidente in autostrada in direzione Venezia, tre persone ferite

TRIESTE Un incidente, che vede coinvolto un veicolo leggero, sta bloccando il traffico nel tratto tra Duino e Monfalcone Est in direzione Venezia.

Il sinistro è avvenuto oggi 11 dicembre verso le 14,30 al chilometro 518,600 in località Duino. L’auto si è ribaltata lungo la corsia di sorpasso vicino al new jersey centrale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Tre le persone ferite. Per consentire l’arrivo dei soccorsi e la rimozione del mezzo è stato necessario bloccare la circolazione. Il personale sul posto è all’opera per bonificare la sede stradale e liberare la carreggiata per far riprendere il traffico.