i ritratti

Il geometra con la passione per il basket e la commessa prossima al rinnovo: i ritratti di Tommaso e Marina

Non c’è stato nulla da fare per la coppia, sbalzata a terra dalla moto dopo il violento impatto con una Lancia Y a Talmassons, sulla Napoleonica. La sorella di Tommy: «Si travestiva da San Nicolò per far ridere i bimbi»

gianpaolo sarti