Ghiaccio sui binari, treni in ritardo in mezzo Veneto

Il ghiaccio manda in tilt le ferrovie: è caos sui binari del Veneto e per i collegamenti con le altre regioni, Friuli in particolare.

Pesanti ritardi, superiori all’ora e con punte di oltre due ore, sono segnalati nella mattinata di lunedì 12 dicembre sulle principali linee ferroviarie della regione.

A causare i disagi il ghiaccio che si è formato a causa del repentino abbassamento delle temperature. Il ghiaccio con la sua patina crea pesanti problemi alle infrastrutture ferroviarie, in particolare agli scambi e alla linea area usata dai locomotori per la captazione della corrente elettrica. I problemi sono iniziati intorno alle 4.30 del mattino.

I maggiori guai per la presenza di ghiaccio sono segnalati lungo tutta la linea tra Venezia e Vicenza e poi sulla Padova-Bologna tra Padova Campo Marte e Rovigo. Problemi anche nel nodo di Verona e sulla Verona-Rovigo tra Cerea e Badia Polesine.

Ma non va meglio anche sulle altre linee, interessate indirettamente da ritardi e cancellazioni. La situazione è destinata a tornare alla normalità nella mattinata.

Ma infuriano le polemiche tra i pendolari, visto che il gelo era ampiamente annunciato e non era il caso di farsi trovare impreparati.

Sul ponte della Libertà si sono formate code a causa dei tantissimi che hanno preso l'auto perché i treni non arrivavano. Il tram é rimasto fermo per via della dilatazione dei cavi a causa del freddo per una mezz'ora nell'ora di punta, tra le sette e le otto di questa mattina, causando ulteriori difficoltà a chi si recava al lavoro soprattutto a Venezia

Stazione di Padova in tilt lunedì mattina, colpiti soprattutto i pendolari con i ritardi che sono arrivati a sfiorare le 5 ore. Cancellati alcuni treni regionali da Padova per Venezia e Vicenza. Tra quelli cancellati il Padova Castelfranco delle 7.53 e il Padova Venezia delle 8.48. Nella linea Venezia Padova Bologna ritardi fino a 2 ore.