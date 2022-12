Ipotesi 2 aprile per le elezioni Regionali e si va verso il voto anche il lunedì

Le Regionali del prossimo anno, e a questo punto anche le Comunali compreso il primo turno a Udine e Sacile, potrebbero tenersi domenica 2 aprile con la porta aperta, tuttavia, anche alla giornata di voto il lunedì, indipendentemente, in questo caso, della data che verrà scelta dalla giunta.

Il risultato è il figlio del combinato disposto tra le norme attualmente in vigore in Friuli Venezia Giulia e gli emendamenti alla legge di Stabilità depositati ieri dall’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

Lo Statuto di Autonomia impone infatti alla Regione di andare alle urne per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del presidente in una giornata compresa tra la quarta domenica antecedente e la seconda seguente la data del voto precedente.

Considerato, dunque, che nel 2018 le Regionali si tennero il 29 aprile, questo significa che nel 2023 bisognerà obbligatoriamente ritornare alle urne in un periodo compreso tra il 2 aprile e il 7 maggio.

Il prossimo anno, tuttavia, si svolgeranno pure le Amministrative in 19 Comuni della Regione di cui due – Udine e Sacile – con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e pertanto passibili di ballottaggio.

L’attuale finestra temporale per le Comunali è però fissata in un arco compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno lasciando, dunque, scoperte due settimane nel caso in cui la giunta decidesse – come da prerogativa statutaria – di fissare la data delle Regionali il 2 aprile.

E sarebbe assurdo, oltre che uno spreco di denaro, pensare di votare per la Regione in un giorno e per i Comuni in un altro, magari a distanza di poche settimane.

Per questo motivo, in sintesi, Roberti ieri ha depositato un emendamento in cui si spiega come, nell’anno delle Regionali, le Amministrative possono essere convocate all’interno della finestra stabilita dallo Statuto per le Regionali stesse e in deroga alla norma tempistica prevista per le Comunali.

In più la giunta si è riservata anche la possibilità – sempre tramite emendamento alla legge di Stabilità – di votare in due giornate come stabilito per il prossimo anno a livello nazionale per le Regioni ordinarie.

Come si arriva, dunque, alla possibilità di votare il 2 aprile? Per una serie di motivazioni.

All’interno della finestra temporale, prima di tutto, vanno escluse Pasqua e il lunedì dell’Angelo (cioè il 9 e il 10 aprile). Allo stesso tempo, poi, pare difficile ipotizzare il 23 aprile considerato il ponte del 25 che inciderebbe su un’affluenza di per sè già storicamente non elevata (attorno al 48% sia nel 2013 sia nel 2018).

Lo stesso discorso, poi, varrebbe per il 30 aprile con il 1º maggio che cade di lunedì.

Restano in piedi, cioè, sostanzialmente tre opzioni comprensive del 7 maggio, ultima data utile per le Regionali. Un’opzione concreta, certamente, anche se va tenuto in considerazione come a Udine sia prevista, per domenica 14, l’adunata nazionale degli Alpini e quindi, tenendo in considerazione un primo turno il 7 maggio e il ballottaggio il 21, si rischierebbe di tenere bloccata la città (e le scuole) per tre fine settimana di fila.

Ci sarebbe anche il 16 aprile, infine, senza troppe controindicazioni – nemmeno in caso di urne aperte in due giornate – e data all’interno sia delle finestra temporale per le Regionali sia per le Comunali.

Ma allora la domanda è la seguente: che senso e quale scopo avrebbe l’emendamento di accorpamento delle elezioni depositato ieri?