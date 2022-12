Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: incidente a San Giovanni al Natisone

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto, poco dopo le 8 di lunedì 12 dicembre, in località Medeuzza, lungo la via Palmarina, all'altezza dei magazzini Nico.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. Gli infermieri della sala operativa Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Palmanova e l'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasporto in ambulanza all'ospedale di Palmanova in condizioni non gravi.