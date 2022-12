Udine scivola al 12esimo posto, Trieste perde il suo primato: ecco le città dove si vive meglio in Italia

Trieste perde il suo primato ma scivolano anche Udine e Pordenone: è online la classifica delle città dove si vive meglio stilata dal Sole24ore. Solo Gorizia registra un miglioramento.

Rispetto al 2021, il capoluogo giuliano perde sei posizioni – dal primo al settimo posto – lasciando il gradino più alto a Bologna. In calo anche Udine che passa dalla nona alla dodicesima posizione perdendo il suo posto nella top ten delle provincie italiane.

Buona la prestazione di Gorizia che scala la classifica e guadagna quattro posizioni passando dal 23simo al 19esimo posto. Un crollo verticale invece quello registrato da Pordenone che scivola di 19 posizioni e passa dal gradino numero 7 al numero 26.

La situazione in Italia

Dalla classifica 2022 risulta Bologna la provincia italiana in cui si vive meglio: il capoluogo emiliano torna in vetta alla classifica generale della storica indagine che viene pubblicata ogni anno, dal 1990. Si tratta della quinta medaglia d’oro dopo quelle conquistate nel 2000, 2004, 2011 e 2020.

Sul podio ci sono anche Bolzano, habitué della top dieci che quest’anno sale al secondo posto, e Firenze, terza dopo una scalata di otto posizioni rispetto al 2021, che diventano 24 se si fa un salto indietro al 2020. Quello di Firenze è un grande ritorno: per ritrovarla in testa bisogna risalire al 2003, quando vinse la 14ª edizione, nell’anno in cui dilagava la psicosi della Sars e iniziava la guerra in Iraq, oppure al 2015 quando sfiorò il podio, piazzandosi al quarto posto.