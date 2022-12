È arrivato l’inverno, crollo delle temperature e neve in arrivo: le previsioni meteo in Friuli

È arrivato, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla data da calendario che segna il passaggio di stagione, l’inverno. I venti dall’artico stanno portando in queste ore a un crollo delle temperature lungo tutta la penisola. Non fa eccezione il Friuli Venezia Giulia dove la colonnina di mercurio punta verso il basso. Sulla regione affluiscono correnti più fredde da nord che da lunedì saranno secche e molto fredde ad alta quota. Tale situazione favorirà anche un marcato raffreddamento notturno al suolo, meno vicino al mare.



La settimana parte con tempo soleggiato e freddo pungente, anche di giorno. Nebbie localmente fitte sulle zone pianeggianti, venti deboli settentrionali, mari poco mossi. Possibilità di ghiaccio al suolo su gran parte della regione di notte e al mattino. Di notte sull'area montana, si potrà scendere anche al di sotto dei -10 gradi. Ad alta quota farà molto freddo anche di giorno.

Le previsioni Osmer per lunedì 12 dicembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte e al mattino possibilità di intense brinate o ghiaccio al solo ad eccezione della costa. Crollo delle temperature in montagna dove, ad alta quota, è prevista neve.



Martedì 13 dicembre

Situazione pressoché simile anche per martedi dove il cielo sarà poco nuvoloso. Di notte e al mattino presto attenzione alle intense brinate in pianura e al ghiaccio in montagna. Qui la temperatura scenderà anche al di sotto dei dieci gradi nelle aree innevate. Ad alta quota previste temperature fredde anche di giorno mentre sulla costa soffierà bora moderata e fredda



Mercoledi 14 dicembre

Cambiano le condizioni meteo mercoledì 14 dicembre. Il cielo sarà parzialmente coperto su tutta la pianura e sulla costa: possibile qualche debole precipitazione sul versante giuliano.