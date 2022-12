Urtata con lo specchietto ciclista finisce nel fosso: è grave

Con lo specchietto retrovisore del furgoncino ha urtato, in sorpasso, una ciclista, che è stata sbalzata nel fosso.

L’incidente è avvenuto lunedì 12 dicembre, intorno alle 16.10 in via San Marco a Pasiano, in prossimità della zona industriale, al confine con Motta di Livenza. La strada non è illuminata.

Una donna di 64 anni, residente a Brugnera, stava trasportando varie borse della spesa sulla sua bicicletta, quando è stata urtata ed è volata con la bicicletta nel fosso. Nella caduta ha riportato lesioni alla spalla e un trauma cranico.

La Sores, allertata tramite il Nue112, ha inviato sul posto l’ambulanza da Pordenone e l’elicottero. All’arrivo dei soccorritori la ciclista non aveva perso conoscenza. Successivamente lo staff medico ha deciso di sedarla e intubarla.

La donna, una volta stabilizzata, è stata accompagnata a bordo dell’elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non risulta in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile e i vigili del fuoco di Pordenone per mettere in sicurezza lo scenario.

Il conducente del furgoncino, un Mercedes Vito, residente a Chions, è stato sottoposto all’etilometro: è risultato negativo.

I carabinieri del radiomobile di Sacile gli hanno però ritirato la patente (è consentito in caso di incidenti stradali con lesioni) e gli hanno contestato una violazione del codice della strada (mancato mantenimento della distanza di sicurezza durante il sorpasso).