Black out di venti minuti a Udine: disagi nei negozi, ecco la mappa delle vie interessate

Un black-out di quasi venti minuti, poco dopo l’una di questo pomeriggio, ha interessato una porzione piuttosto ampia di città, creando grossi disagi specialmente agli operatori economici. I primi segnali che sulla linea qualcosa non funzionava, sono emersi già di primo mattino, con interruzioni lampo susseguitesi tra le 9 e le 11.

Poi l’elettricità è mancata oltre venti minuti tra le 13.10 e le 13.30 in via Treppo, via San Valentino, via Gemona, piazzale Osoppo, piazza Patriarcato. Sul sito di Enel Distribuzione, l’area interessata dalle interruzioni è molto più ampia, coinvolgendo anche le strade limitrofe a via del Gelso, a viale Trieste, a via Cividale, a via Fruch e a via Brigata Re.

Al momento non si conoscono le cause del black out, probabilmente longato a un guasto sulla linea, che ha coinvolto migliaia di utenti e centinaia di attività economiche. Molte di queste ultime, e in modo particolare i bar, i ristoranti e le pizzerie, hanno dovuto interrompere l’attività ed evitare di servire i clienti, impossibilitati a fare cassa, a cucinare le pietanze, a preparare i caffè.

È andata meglio ai negozi, chiusi per la pausa pranzo. Disagi pure nelle tabaccherie, dove non è stato possibile far giocare le persone ai vari giochi come Lotto o Superenalotto. Qualche disagio è stato segnalato anche per la viabilità, con diversi semafori andati in tilt.