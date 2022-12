Qatargate, parla Visentini: "Ecco perchè sono stato coinvolto, ho solo partecipato ad attività culturali di una ong"

Raggiunto al telefono da “Repubblica” (che ne pubblica umn’ampia intervista) a poche ore dal rilascio, Luca Visentini, udinese, segretario del sindacato europeo Etuc e da fine novembre di quello mondiale, Ituc, inizialmente non vuole parlare della vicenda di corruzione che lo ha visto coinvolto insieme ad altre cinque persone (di cui 4 ancora detenute su disposizione della procura belga), anche se le accuse nei suoi confronti sono cadute. "Io non posso dire troppo, martedì 13 dicembre sarà pubblicato un comunicato da parte della confederazione internazionale", spiega, lasciandosi sfuggire che quelle appena trascorse sono state "giornate pesanti e drammatiche".

Poi però accetta di spiegare le ragioni del suo coinvolgimento, e anche del suo rilascio. Perché è stato coinvolto proprio lei? "Il caso è noto. Sono finito in questa indagine perché ho collaborato con questa fondazione, Fight Impunity, riconosciuta e finanziata dal Parlamento Europeo e che, da quel che si sapeva, si occupava della difesa dei diritti umani. Ne facevano parte parlamentari europei, ex parlamentari ed ex commissari, personalità specchiate. Ho partecipato ad alcune conferenze, e poi invece è saltato fuori che sarebbe una organizzazione criminale, che ha messo in campo iniziative di corruzione in nome e per conto del governo del Qatar e, sembrerebbe, del Marocco, per cercare di ottenere condizioni più favorevoli da parte del Parlamento Europeo. Sono stato accusato di essere stato corrotto da loro, perché ammorbissi le mie posizioni, e quelle del sindacato internazionale, nei confronti di questi Paesi. Ho fornito le informazioni necessarie alla magistratura, e sulla base di questo sono stato rilasciato nella mattinata di lunedì, con alcune condizioni minime".

Quali sono queste condizioni? "Non devo parlare con nessuno degli indagati (come è noto su sei persone interrogate, quattro sono state arrestate e due rilasciate, il sottoscritto e un'altra), posso viaggiare liberamente all'interno dell'Unione Europea, se vado fuori devo informare i magistrati".

Sono state citati alcuni suoi interventi sul Qatar che sembravano in qualche modo di sostegno delle politiche del Paese. "Quello che ha convinto il giudice sulla mancanza di fondamento di queste accuse è invece proprio il fatto che le mie posizioni nei confronti del Qatar sono sempre state molto chiare. Ho detto per esempio che era positivo che avesse messo in campo alcune riforme, a cominciare dall'abolizione della Kafala, questa forma di schiavitù del lavoro che esiste anche in altre zone del mondo arabo, ma ho anche detto che non erano sufficienti, che rimanevano ancora problemi legati al rispetto dei diritti umani e all'implementazione delle riforme messe in campo. E in ogni caso la mia posizione non è mai stata influenzata da nessuno".