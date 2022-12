Sicurezza sui luoghi di lavoro in Friuli: aziende multate per 150 mila euro, chiusi due bar

Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle compagnie di Udine e Palmanova, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, durante la settimana, ha svolto i controlli nel settore dei pubblici esercizi e agricoltura.

I controlli svolti sull’intero territorio provinciale friulano hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata redazione del Dvr, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l’omessa visita medica a lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, la mancanza della dotazione di presidi di primo soccorso, la presenza di manodopera in nero e pagamento di retribuzioni in contanti. Sono stati controllati due pubblici esercizi, una tappezzeria e due aziende agricole.

Sono stati 57 i lavoratori controllati e sono state sospese le attività di due bar per lavoro nero e di una tappezzeria per gravi violazioni sulla sicurezza. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 150.000 euro.