La Prefettura ringrazia il volontariato e l’associazionismo solidale: sabato c’è “Udine. Dono di Natale”

UDINE. «Un evento a scopo benefico che possa offrire alla cittadinanza l’occasione per visitare la nuova sede della Prefettura di Udine, il cui complesso architettonico è di indiscusso valore storico, e per conoscere alcune associazioni solidali che operano sul territorio».

Queste le parole del prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 14 dicmebre in Prefettura per presentare la giornata evento “Udine. Dono di Natale”, che si svolgerà il prossimo sabato 17 dicembre presso il chiostro della sede prefettizia di Via Pracchiuso 16.

Udine. Dono di Natale, il prefetto Marchesiello: "Evento dedicato all'associazionismo solidale"



A partire dalla mattinata, il programma prevede delle visite guidate che condurranno i visitatori alla scoperta dell’antico Borgo Pracchiuso, dalla casa natale di Tina Modotti al chiostro del monastero seicentesco, ora sede della Prefettura.

L’A.N.P.S. – Associazione Nazionale della Polizia di Stato – in collaborazione con il Gruppo motociclisti dell’Associazione “A... Manete” aprirà il programma del pomeriggio alle 14 con un passaggio di “Babbo Natale in Moto”, offrendo ai più piccoli un magico momento natalizio.



L’evento avrà il suo culmine in uno spettacolo musicale a tema natalizio offerto alle 15 dal Coro del Liceo Musicale “C. Percoto” e alle 16 dalla Fanfara della Brigata alpina "Julia", che hanno colto con entusiasmo l’iniziativa.

Nel corso della giornata, il chiostro ospiterà alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio, tra le quali Andos (Associazione nazionale donne operate al seno, Comitato di Udine); Friulclaun; Tutti Insieme, Associazione friulana famiglie diabetici; Admo (Associazione donatori midollo osseo; Associazione Down Friuli Venezia Giulia Udinese; Associazione Iotunoivoi donne insieme.

Queste realtà del volontariato udinese avranno così modo di presentare alla cittadinanza la propria attività e di offrire le proprie conoscenze ed esperienze. «Un sentito ringraziamento – ha aggiunto Marchesiello – va all’Associazione A.N.A. di Udine, alle aziende private e a tutti coloro che, offrendo servizi o prodotti, hanno voluto condividere la realizzazione di un evento che intende trasmettere un messaggio di unione, solidarietà e vicinanza a chi sta vivendo situazioni di disagio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare».