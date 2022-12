Nel cantiere dell’ex birrificio Dormisch acceso l’albero di Natale: «Buon auspicio»

Lo considera un «buon auspicio», un «simbolo di serenità e famiglia», un «buon inizio rispetto a ciò che diventerà questo spazio». Così Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli, ha voluto presentare l’albero di Natale acceso nel bel mezzo del cantiere dell’ex birrificio Dormisch. Grazie a un investimento di 25 milioni di euro del colosso industriale di Buttrio, entro la fine del 2024, al posto della vecchia fabbrica sorgerà la sede dell’Its Malignani. «Sarà un luogo per i ragazzi, ma aperto ai cittadini per gli incontri, il relax, per i momenti di cultura – ha detto Benedetti –. Lo chiameremo “Centro Villalta”, probabilmente». Tra qualche settimana si concluderanno le fasi di demolizione e da gennaio partirà la costruzione vera e propria della nuova struttura, destinata a ospitare 600 studenti.

All’accensione dell’albero, ieri pomeriggio, sono intervenuti il sindaco Pietro Fontanini, l’assessore Alessandro Ciani, la direttrice del Mits Ester Iannis, Paola Perabò del Gruppo Danieli, il responsabile del cantiere Simone Franco, il titolare dell’impresa “Enrico Ravanelli” Sergio Madotto. «Merita un plauso – ha aggiunto Benedetti – sono stati veloci e hanno lavorato bene». Per riuscirci, la ditta ha impiegato una decina di operai ogni giorno. «Questo luogo ospiterà una nuova fabbrica, di cultura e di formazione. E il merito non è del Comune ma del Gruppo Danieli – ha chiarito il sindaco –. Mi auguro che per quando i primi studenti entreranno, sia già realtà il riconoscimento della laurea brevissima per chi conclude il percorso post diploma degli Its».

Due le novità che riguardano l’area del cantiere comunicate da Perabò: la collaborazione con l’Isis Malignani per mettere alla prova i giovani periti edili, e la donazione delle grandi cisterne in vetroresina estratte dalla vecchia fabbrica alle associazioni che ne faranno richiesta. «Quelle in acciaio invece – ha chiuso Franco – saranno rottamate e rifuse».