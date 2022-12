Presepi Fvg, la tradizione che prende forma: come funziona il concorso

Nuova edizione di "Presepi FVG - La tradizione che prende forma", contenitore degli eventi natalizi del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro Loco d’Italia. Al centro del programma il messaggio di pace che il Presepe emana da oltre duemila anni.

In programma il Giro Presepi FVG con 167 siti e oltre 2100 presepi da ammirare, il Concorso Scuole dell'Infanzia e Primarie del Friuli Venezia Giulia, le Natività esposte in sedi istituzionali (a Trieste nella sede Giunta e Consiglio regionale; Udine in municipio e sede Società Filologica Friulana) e Concorso fotografico artistico in collaborazione con il Messaggero Veneto .

