Udine. Dono di Natale, il prefetto Marchesiello: "Evento dedicato all'associazionismo solidale"

Un evento "a scopo benefico che possa offrire alla cittadinanza l’occasione per visitare la nuova sede della Prefettura di Udine, il cui complesso architettonico è di indiscusso valore storico, e per conoscere alcune associazioni solidali che operano sul territorio”. Queste le parole del prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 14 dicembre in Prefettura per presentare la giornata evento “Udine. Dono di Natale”, che si svolgerà sabato 17 dicembre nel chiostro della sede prefettizia di Via Pracchiuso 16, a Udine.

01:03