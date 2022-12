A Udine tre pedoni investiti da automobili

Tre incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni si sono verificati, nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, a Udine. Un uomo è stato investito da un'auto mentre stava camminando a bordo strada in via Martignacco, all'altezza di una farmacia.

Gli infermieri hanno inviato subito sul posto un'ambulanza con infermiere (Als). Per lui ferite fortunatamente non gravi: è stato trasportato in codice verde all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Sempre a Udine una ragazza è stata investita in via de Rubeis all'incrocio con via delle Ferriere. Sul posto l'ambulanza e le forze dell'ordine. Ferite lievi per la giovane.

Un terzo investimento, sempre a Udine, in via Chiurlo all'incrocio con via Leonardo da Vinci. Si tratta di una donna di circa 40 anni, che è stata assistita dall'equipaggio di un ambulanza.