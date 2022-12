Donna ferita in un incidente e trasportata in ospedale

Una donna di 65 anni, nella serata di giovedì 15 dicembre, è rimasta ferita - in modo non grave, è rimasta sempre cosciente - in un incidente avvenuto a Tricesimo, nella frazione di Adorgnano.

Soccorsa dal personale del 118, è stata accompagnata all’ospedale di Udine per tutte le cure necessarie. Al lavoro sul posto anche una pattuglia delle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.