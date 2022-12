Inaugurata la “passeggiata d’Europa”, il progetto degli studenti per il centro di Udine

Si è appena concluso l’incontro tra i commercianti di via Cortazzis, l'amministrazione comunale, gli studenti, i dirigenti e i docenti dell’Istituto Marinoni di Udine.

La piccola via del centro di Udine è stata oggetto di un originale restyling in corrispondenza dei 28 rattoppi presenti sul selciato.

Il vincitore del concorso di idee è il giovanissimo, appena diciottenne, Ahmed Benabbes della 4G. «Sono felice e anche sono fiero di me» sono state le sue parole «conosco questa città e mi sono divertito molto, l’idea mi è venuta in un’ora, poi l’ho perfezionata ed eccola qua realizzata».

Udine, bandiere dell’Unione europea sui rattoppi di via Cortazzis Cristian Rigo 07 Dicembre 2022 il progettoCristian Rigo

A Samuele Pilutti è andata invece la menzione speciale per un progetto che è piaciuto molto ai componenti della “giuria” anche nella sua complessità di realizzazione.

«Ringrazio i commercianti per questa bellissima iniziativa, l’amministrazione è pronta ad ascoltare le proposte innovative che diventano contributo fattivo alla bellezza della città. Un sentito grazie anche perché il progetto è stato autofinanziato, ha coinvolto la scuola e dà un ottimo esempio di lavoro di squadra» sono le parole del sindaco di Udine Pietro Fontanini, presente all’incontro insieme al vicesindaco Loris Michelini e all’assessore alle attività produttive Maurizio Franz.

«Penso sia una buona occasione per rendere protagonisti i ragazzi con un’idea originale per abbellire la propria città, idea realizzata peraltro in tempi rapidissimi. Inoltre ha consentito agli studenti che vengono da fuori città di conoscere Udine e il suo centro. Ringrazio i docenti per aver saputo coinvolgere con entusiasmo e competenza i giovani».