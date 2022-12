MatchingDay_Job, le piccole aziende reclutano personale: "Mercato del lavoro effervescente"

Si è svolto a Reana del Rojale, da Gabin, MatchingDay_Job, l’iniziativa organizzata da Confartigianato Udine, realizzata in stretta collaborazione con i Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per supportare le imprese artigiane nella ricerca di personale. L’evento ha visto coinvolte una ventina di imprese e una novantina di candidati, principalmente per impieghi in area amministrativa, tecnica ed operativa, coinvolti in circa 150 appuntamenti. Un’inizistiva giunta alla dodicesima edizione che, negli anni, si è rivelato utile a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. "Queste occasioni sicuramente danno la possibilità alle aziende di incontrare i candidati ma anche alle persone di cogliere queste opportunità e di rimettersi in gioco per opportunità nel mondo lavorativo - spiega Gianni Fratte, responsabile Servizi alle imprese della Regione Fvg -. Il momento è abbastanza positivo dal punto di vista dell'offerta di lavoro: un mercato del lavoro molto effervescente"

