MatchingDay Job: "Un evento con format dedicato a chi cerca lavoro e chi lo offre"

Si è svolto a Reana del Rojale, da Gabin, MatchingDay_Job, l’iniziativa organizzata da Confartigianato Udine, realizzata in stretta collaborazione con i Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per supportare le imprese artigiane nella ricerca di personale. L’evento ha visto coinvolte una ventina di imprese e una novantina di candidati, principalmente per impieghi in area amministrativa, tecnica ed operativa, coinvolti in circa 150 appuntamenti. Un’inizistiva giunta alla dodicesima edizione che, negli anni, si è rivelato utile a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. "MatchingDay è un evento che Confartigianato organizza ormai da più di 12 anni e in questi ultimi due anni abbiamo abbinato questo format dedicato all'incontro tra chi cerca lavoro e chi lo offre - spiega Luca Nardone, organizzatore di MatchingDay_Job -. Una delle esigenze più forti che le imprese hanno è proprio quella di trovare personale qualificato"

01:57