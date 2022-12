Causano un incidente, poi vanno a fare la spesa e scappano

UDINE. Una manovra azzardata, una svolta a sinistra dove svoltare non si può. E un’auto che, per evitare l’impatto, ne colpisce un’altra, a sua volta colpita da una terza utilitaria.

Chi ha causato con la propria imperizia l’incidente è andato a fare la spesa, poi è scappato. Sono i fotogrammi dell’incidente accaduto poco prima delle 19 di venerdì 16 dicembre in viale Palmanova, all’altezza del centro commerciale Torri Blu.

Secondo quanto riferito da alcune delle persone coinvolte nell’incidente, una Chrysler Pt Cruiser scura, che arrivava dal centro città, ha svoltato verso il polo commerciale nonostante in quel punto la linea di mezzeria sia continua: una manovra dunque non consentita.

In quel momento arrivava dalla zona sud una Smart, guidata da un uomo di Udine, che per evitare l’impatto con la Chrysler ha sterzato con forza, centrando una Toyota Aygo (a bordo una donna), che stava uscendo dal parcheggio del centro commerciale, colpendola all’altezza della portiera del conducente.

Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Citroen C1, che si trovava dietro l’utilitaria giapponese.

Per fortuna la bassa velocità dei veicoli non ha causato problemi fisici ai guidatori, che hanno tentato di bloccare il conducente della Chrysler: i tre a bordo dell’auto hanno parcheggiato l’auto, sono scesi a fare la spesa e poi si sono allontanati, uscendo dal parcheggio verso via Baldasseria Bassa e facendo così perdere le proprie tracce.

“Quando gli abbiamo detto che l’incidente era colpa della loro manovra ci hanno riso praticamente in faccia”, ha spiegato il conducente della Smart. Toccherà ai carabinieri accertare l’esatta dinamica ed eventualmente risalire all’identità di chi guidava l’auto che avrebbe invaso la corsia: non dovrebbe essere difficile, visto che la vettura è stata fotografata.

In viale Palmanova sono arrivati anche i vigili del fuoco.